LegaElettrosega Exxx…Polzive!!!! Domani sera a Carlino si affilano i coltelli per il prossimo congresso provinciale di Udine.

Domani a Carlino (Ud), protettorato dell’onorevole Pizzimenti, la sezione di Marano Lagunare ha organizzato la tradizionale cena natalizia a carattere provinciale. E’ uno degli appuntamenti dell’anno più importanti del partito di Salvini. Il clima natalizio dovrebbe favorire il dialogo e i petardi lasciarli fuori dal ristorante. “Dovrebbe favorire…”, in realtà quello di quest’anno è un incontro denso di significati politici. Elezioni decisive il prossimo anno (regionali, Udine e Sacile), ma soprattutto la convocazione dei congressi provinciali – alcuni sperano – prima delle elezioni regionali. In Friuli, dove la provincia è divisa in due: per l’Alto Friuli il delegato è Stefano Mazzolini, c’è grande attesa per l’assise provinciale. Gli iscritti del Medio Friuli sono in attesa che venga definita la questione nella sezione di Codroipo (resta ancora Bozzini il delegato), dopo che la stessa assessora regionale ha esibito una clamorosa prova di forza nella sezione di Gemona dove ha fatto eleggere l’ex animatrice del comitato in difesa dell’ospedale San Michele, Monica Ferragotto. La sezione della Pedemontana è molto vasta e numerosi iscritti, in rotta di collisione con la commissaria, hanno declinato l’invito. Inevitabile che domani sera ci sia più di qualche militante ansioso di conoscere il destino del congresso provinciale che l’assessora regionale dovrebbe convocare prima delle elezioni regionali. La base scalpita per il fatto che nessuno è a conoscenza del nuovo regolamento; alcuni aspiranti candidati sono ancora all’oscuro delle modalità di partecipazione. Quali sono i profili di incompatibilità? il consigliere o assessore regionale è incompatibile con la carica di segretario provinciale? In Veneto si discute della faccenda da diversi mesi (Roberto Marcato) e, come elemento di chiarezza, c’è l’esempio della provincia di Bergamo dove il 20 novembre scorso è stato eletto il nuovo segretario provinciale, si tratta di un sindaco: Fabrizio Sala.

Domani sera a Carlino non mancheranno i big del partito, quali Fedriga (in forse per impegni romani), Dreosto, Zilli, Pizzimenti, Roberti, Pittoni, Tosolini, Valent, Bordin, Miani, Spagnolo, Budai e molti amministratori. In menù la Lista del presidente, i congressi provinciali e le spinte sotterranee (Dreosto Vs Fedriga) per la conquista del partito in Friuli Venezia Giulia.