CuoreDiCarnia Exxx…Polzive!!! Nominata la commissione per la gara d’appalto sgombero neve a Forni Avoltri: 3 anni 120 mila euri. La furbata dei commissari

Per 100 metri di altezza sul livello del mare, cambiano vistosamente gli importi per il servizio di sgombero neve da un comune ad un altro. Il comune di Forni di Sotto, 780 metri sul livello del mare, ha aperto una procedura di gara sul portale della Comunità Montana della Carnia per il servizio di sgombero neve per il periodo dal 1 dicembre 2022 al 30 aprile 2025 e per un importo presunto del servizio di euro 54.075,00. Una sciocchezza considerando che gli anni scorsi si partiva da 20/25mila euri e si finiva a 60mila euri/anno. La ditta cui veniva affidato il servizio era sempre la stessa: Dolomiti Sport. Quest’anno, per evitare sospetti di traffici d’influenze parentali, il sindaco, nonché vicepresidente della Comunità Montana ha optato per la procedura di gara sulla centrale unica di committenza della Comunità. L’avviso è curioso per via dell’importo: 54mila euri per tre anni. Infatti in un altro comune, ma di un altra valle, Forni Avoltri, che sta a 900 metri sul livello del mare, il servizio integrato di sgombero neve e spargimento sale per il periodo 2022 e fino al 2025 l’importo è di 120 mila euri. 100 metri di differenza, ma 70mila euri in più. Anche in questo caso la procedura di gara è affidata al centro unico di committenza della Comunità Montana ma con un particolare, la commissione che dovrà stabilire a quale ditta affidare il servizio è composta da 3 dipendenti della Comunità in cui un assessore al turismo del comune di Forni Avoltri, Manuele Ferrari, è membro del comitato esecutivo. Un frittatone d’interessi spaventoso per un servizio triennale di sgombero neve a Forni Avoltri. Totale 120 mila euri, salvo aggiustamenti stagionali.

Quindi, il titolare del servizio opere pubbliche della Comunità Montana ha ritenuto di nominare la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto come segue: Presidente, dott.ssa Valentina Rosso; Commissari: arch. Igor Lupieri e p.i. Pier Paolo Gusetti. Quindi i 3 commissari sono dipendenti della Comunità e l’assessore del comune di Forni Avoltri è un membro della giunta della stessa Comunità. Cuore di Carnia.