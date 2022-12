CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! La peste juventina si allarga alle piccole squadre. Dalle intercettazioni spunta quella dell’Udinese. Paginone sul “Corriere” di oggi.

Sembrava un fuoco di paglia, un semplice fuorigioco, neanche degno di un’ammonizione. Invece la vicenda della Juve e dei magheggi sui bilanci, sulle plusvalenze e la “manovra stipendi” si sta allargando come un Covid aggiornato. Spuntano i nomi di squadre in “partnership” con il blasonato club torinese. Lo riporta il “Corriere della Sera” di oggi a pagina 17: «Dalle intercettazioni, secondo gli investigatori, emergono «partnership» con società terze, con conseguente «opacità dei rapporti debito/credito», oltre al rischio di «porre in pericolo la lealtà della competizione sportiva». Nell’atto si citano Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese, oltre a squadre delle serie inferiori e straniere». In che cosa consistono le “opacità” rilevate dagli inquirenti nei rapporti “debito/credito” fra l’Udinese e la Juve e il paventato rischio di «porre in pericolo la lealtà della competizione sportiva»?. Ci sono stati degli accordi? Il mondo calcistico friulano è in ambasce e rimane in attesa di un comunicato chiarificatore della squadra dei Pozzo. Le ipotesi di presunti intreressi fra i club minori emergono dalle intercettazioni che hanno per protagonista Stefano Cerrato uno dei capi dell’area finanza della Juve. Precisamente quando gli ispettori della Consob fanno visita, nel settembre del 2021, agli uffici della Juve. Cerrato spiega: «Se questi se ne andassero sarei un po’ più sereno anche sul processo di aumento di capitale no? Perché poi vanno a ravanare nelle mail di tutti eh. Cioè, se, se, se beccassero». Poco dopo, ribadisce: «Volevo un po’, domani andare in un modo un po’ suadente e mafioso, provare a sentire un pochettino come butta (…) perché comunque nell’operazione aumento di capitale, essere nelle more di una loro qualche forma di, di verifica e cosi via, non è bello eh». Come anticipato ieri su queste pagine, la Procura di Torino ha inviato alla cancelleria del Gip la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dimissionario Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene e altri 10 indagati. Escono di scena i tre componenti del collegio sindacale.