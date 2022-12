FestInformest Exxx….Polzive!!! Tavole rotonde, materiale promozionale, biglietti da visita e uffici stampa al centro dei lavori dell’agenzia Fvg per la cooperazione economica. A che serve?

22 dipendenti costo annuo: 2milioni di euri.

Il sito di presentazione della vanagloriosa agenzia della regione Friuli Venezia Giulia è mondiale: Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale. Direttore Ivan Curzolo Dirigente nominato nel giugno del 2019 e prorogato al 30 settembre 2022. Non si hanno notizie di nuove nomine. Presidente dell’agenzia è Boris Dijust proposto dalla regione Friuli VG nel giugno del 2020 su impulso del partito di Renzo Tondo cui il presidente è un sostenitore. Dijust oggi è consigliere comunale di opposizione a Ronchi dei Legionari (Go). Nel verbale di assemblea degli associati, il Dijust risulta titolare, alla data del 2020, di un compenso di 22mila e 80euri/anno, per la carica. Ma di cosa si occupa la mondiale agenzia? I punti salienti della regione per la cooperazione internazionale sono i seguenti: Servizio per la realizzazione di gadget promozionali per un progetto denominato “Creatoures”, ovviamente co-finanziato da nomi altisonanti come Interreg Adrion. Affidamento diretto per un importo di 3.300 euri alla Integrafica Pubblicitaria di Gorizia. Lo stesso progetto richiede la pubblicazione di due articoli e pertanto viene affidato il compito di scriverli all’associazione Scuola del Viaggio, importo 4.100 euri (Iva esclusa). Dalla grafica pubblcitaria si passa al materiale promozionale relativo a un progetto dal titolo: “Walkofpeace” anche questo cofinanziato dalprogramma di cooperazione internazionale. Anche in questo caso l’affidamento è diretto alla Sas Grafica Goriziana per un importo di 3.300 euri (esclusa Iva). Visto che le credenziali sono mondiali, alla Informest hanno pensato di ideare e progettare la stampa del bilancio istituzionale. Il servzio è stato affidato direttamente alla ditta “Altrementi” Snc per un importo di 5.000 euri. Ma l’appalto più stravagante è quello per i biglietti da visita. Per la stampa dei preziosi accessori, l’Agenzia si è rivolta alla “Grafica Goriziana” per un importo di 98 euri! A seguire, ma non per questo meno importante c’è l’immancabile tavola rotonda intitolata “Da Novi Sad 2022 a GO! 2025 attraverso la musica”. Note e cooperazione. Per festeggiare l’evento l’Agenzia Informest è rivolta alla specialissima “Eventiva” di Gorizia per un importo di 14.500 euri. Il motto della società è irresistibile: “Stupite i vostri invitati e divertitevi senza lo stress di dover organizzare l’evento”. Infine, dalla Tavola Rotonda si passa all’immancabile ufficio stampa. Qui la faccenda è seria e si tratta di un supporto a un evento finale di un progetto denominato “Underwatermuse”. Anche in questo caso l’affidamento è diretto per un importo di 3.900 euri finiti a una Cooperativa di Lecce. La Coolclub società cooperativa. Una festa continua per l’assessore regionale delegato alle imprese transfrontaliere e per i vertici della vanagloriosa Informest. 22 dipendenti costo annuo: 2milioni di euri.