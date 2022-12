BruciaIlFerro Exxx…Polzive!!! Il sondaggione-Bis premia Brusaferro, il beniamino del centrodestra durante la Pandemia. Staccati Iacop e Moretuzzo.

Il nome del presidente dell’Istituto superiore di sanità era stato inserito nel sondaggio promosso dal Comitato civico autonomista udinese ben sapendo che il professore non ha mai manifestato interesse per una sua candidatura per le regionali. Contro l’amico Fedriga. Il test, come per De Toni, é stato commissionato alla Ixé e si é limitato a un campione di 604 intervistati tutti di Udine. Il professore é risultato il più conosciuto col 61,2%. Lo seguono Iacop (38,2%) e Moretuzzo (25,9%). Un dato importante che, spurgato dal valore di Brusaferro, conferma la prestazione di Iacopo che, ad oggi, risulta l’unico candidato del centrosinistra contro Fedriga.