CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Udine il Pd va allo scontro con il Terzo Polo. I progressisti calano la candidatura di Venanzi sindaco. Gelo fra Saro-De Toni.

Nell’assemblea del partito democratico cittadino convocata ieri sera a Udine, è stata votato un documento molto “politichese” in cui si dà mandato a una delegazione dei progressisti udinesi di «di incontrare le forze politiche e civiche dell’area progressista e riformista, delle rappresentanze sociali e i candidati a sindaco proposti dalle parti, per favorire la sintesi politica di coalizione». L’attivismo del candidato De Toni, sponsorizzato da Saro-Colautti, ha consigliato al partito di maggioranza della coalizione di procedere con molta prudenza. Il testo, spurgato dalla sintattica morotea, è chiarissimo, si parla di una “costituenda coalizione” in cui verrà fatta scivolare sul tavolo «la disponibilità del capogruppo Alessandro Venanzi alla candidatura alla carica di sindaco». E’ sparita la proposta delle primarie e l’indicazione di Venanzi è solo una semplice proposta che dovrà passare il vaglio della “costituente”. In tal senso uno dei principali alleati della coalizione non si pone il problema del dialogo, e la valutazione sulla scelta del candidato è già confezionata. Il Pd udinese costretto a rincorrere le acrobazie di Rosato-Calenda che a livello nazionale stanno cercando il dialogo con la presidente Meloni e in Friuli corteggiano Fedriga. Una situazione non poco confusa che diventa nebulosa se il centrosinistra dovesse cercare un accordo di minima con i 5 Stelle. Il recente incontro con il presidente Conte ha chiuso definitivamente le porte al partito di Renzi-Calenda. A Udine resterebbe quindi la sola opzione Pd-Terzo Polo cui va aggiunto il firmamento delle civiche. Ma il candidato non sarà scelto dalle primarie.