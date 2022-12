Alla cena riservatissima organizata da Andrea Agnelli, il vice presidente dell’Udinese Campoccia non ha partecipato.

Nella richiesta di custodia cautelare dello scorso giugno della Procura piemontese (respinta dal Gip) si legge di un “incontro organizzato in via riservata” dall’allora presidente della Juventus, il cui telefono era sottoposto a controllo da parte della Guardia di Finanza. Secondo quanto accertato, vi avrebbero partecipato: “Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta; Enrico Preziosi, presidente del Genoa; Giuseppe Marotta, ex ad della società bianconera e attuale ad dell’Inter; Paolo Scaroni, presidente del cda del Milan; Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese; Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna” “All’incontro risultano altresì avere preso parte Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio serie A, e Gabriele Gravina, presidente della Figc”, si legge ancora negli atti. Peraltro, secondo quanto ricostruisce Repubblica, due dei soggetti citati non sarebbero stati concretamente presenti alla cena: l’interista Marotta, che era stato invitato ma non poté partecipare per motivi personali, e l’udinese Campoccia, che neanche sapeva del summit ad altissimo livello convocato da Agnelli.