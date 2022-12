LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Cena natalizia nel feudo di Pizzimenti. Clima disteso con lo sguardo al congresso e alla lista del presidente. Assenti Fedriga, Mazzolini, Moschioni e Fontanini.

Fedriga e Mazzolini impegnati a Roma; Moschioni festeggiava i primi 35 anni dell’azienda cui ha partecipato al fotofinish anche l’amico Alberto Budai; il sindaco Fontanini alle prese con la nuova lista per le comunali. E così il tavolo “presidenziale”, quello che esibisce i rapporti di forza all’interno del partito di “Lega per Salvini Premier”, della tradizionale cena natalizia di Carlino, era composto da: Pittoni, Dreosto, Zilli, Bordin, Budai, Tosolini, Gava, Roberti, Lizzi e Pizzimenti. Zilli e Dreosto sempre molto vicini per via dell’imprimatur che vogliono dare al partito. Al tavolo elitario hanno trovato posto i sindaci di Carlino e Marano, rispettivamente Bazzo e Popesso e il consigliere di Morsano al Tagliamento (Pn) Singh. Serata spumeggiante e molto distesa lontana dai fantasmi della lista del Presidente, quella che fa tremare le vene ai polsi dei leghisti a rischio rielezione e dall’ansia da congressi che interessa tutta la militanza. Quella di ieri sera non era l’occasione. Ma, anche a Carlino, il retroscena ha ribaltato la cena, e c’è stato un lampo in cui è sfuggita la parola Gemona (comunali il prossimo anno) e il famoso regolamento; oltre alla disputa elettorale di Udine, ma il sindaco era assente. Argomenti subito affogati nelle pietanze e nei grappini.

All’ appuntamento conviviale non è mancata la delegazione di Codroipo con il delegato Bozzini e Zanin; il sindaco di San Daniele Pietro Valent e l’assessore Pilosio; il vice di Dignano Luigi Toller; i consiglieri comunali di Fagagna Alex Cecone, di Rivignano Paravano e di San Giovanni, Zorro Grattoni; l’assessore di Udine Maurizio Franz e molti altri.