NataleElettorale Exxx…Polzive!!! Trasferta romana per Fedriga, Mazzolini, Bordin e Ghersinigh in udienza dal Papa. Zilli maratoneta a Udine, Riccardi e Zanin commemorano Toros.

Stefano Mazzolini ha accompagnato nella due giorni in capitale il presidente Fedriga. Ieri i due hanno partecipato al primo evento annuale di discussione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per Fedriga è stata “un’occasione unica per fare il punto sull’attuazione e le prospettive del piano, ma soprattutto per ribadire come questa partita sia necessaria per sfruttare la concreta capacità d’intervento dei governi territoriali. Valorizzare le regioni – ha concluso Fedriga – per mettere a terra i progetti”. Mazzolini è nell’inner circle del presidente ed è sempre piú probabile un suo coinvolgimento diretto nella futura Lista Fedriga”. Il vice presidente del consiglio regionale si trovava a Roma anche per assistere all’inaugurazione del presepe in Piazza San Pietro e all’incontro con Sua Santità Papa Francesco. La cerimonia si è svolta alle 17. Il presepe è stato realizzato dagli artigiani di Sutrio. Ad assistere all’inaugurazione, oltre ai già citati Mazzolini e Fedriga, erano presenti Mauro Bordin e Giuseppe Gherisinich. Sabato intenso per i leghisti del Nordest. L’assessora Barbara Zilli ha corso una frazione della 24 per un’ora della Telethon di Udine. I forzisti Riccardi e Zanin erano invece impegnati al Là di Morèt di Udine per le celebrazioni del senatore Mario Toros.