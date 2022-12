AvventoFriulano Exxx…Polzive!!! Papa Francesco affascinato dalla delegazione friulana in Vaticano. Bini: Il presepe donato è il segno di una comunità che ha saputo rinascere molte volte.

C’è un legame particolare fra i Piemonte (terra d’origine del Papa) e il Friuli. Lo ha sottolineato il Pontefice alle autorità friulane ricevute ieri pomeriggio in occasione dell’inaugurazione del presepe. Il Friuli terra ricca di valori come l’astigiano cui il Santo Padre si è recentemente recato a visitare le cugine novantenni di Portacomaro. Per questo motivo il presepe di Sauris esposto in piazza San Pietro ha entusiasmato il Pontefice. L’abbraccio del colonnato ha simbolicamente unito Fedriga, Bini, Mazzolini, Petiziol e il folto gruppo di rappresentati del Friuli attorno al suggestivo clima natalizio.

A causa del maltempo, la cerimonia dell’inaugurazione del presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale esposti in Piazza San Pietro, ha avuto luogo ieri pomeriggio nell’Aula Paolo VI. Ad aprire la cerimonia l’inno del Vaticano eseguito dalla Banda del Corpo della Gendarmeria. Quindi il cardinale Vérgez Alzaga ha sottolineato nel suo saluto come presepe e albero provengano quest’anno da due territori geograficamente lontani, ma simili, entrambi di montagna, dove le comunità mantengono vivo l’annuncio dell’angelo e il Natale conserva il suo fascino e il suo significato profondo. In rappresentanza dell’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha preso la parola don Harry Della Pietra. Per Massimo Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, il presepe donato è segno della collaborazione di un’intera comunità resiliente che ha sofferto e ha saputo rinascere tante volte. Il presidente ha citato il terremoto, la pandemia che ha colpito duramente il Friuli-Venezia Giulia e la tempesta Vaia che quattro anni fa ne ha devastato boschi e foreste. Per fare questo presepe, dice, si sono recuperati i frammenti della tempesta: una radice sradicata dalla propria terra è diventata culla della Natività. Il sindaco di Sutrio, Mattia Manlio, si è soffermato sulla grande tradizione del lavoro del legno che la sua comunità ha saputo mantenere viva, non disperdendo il patrimonio di esperienza tramandato dalle generazioni precedenti. Infine l’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha evidenziato che “la meravigliosa opera a cui il Comune di Sutrio e la grande abilità egli artisti hanno dato vita deve rendere orgoglioso tutto il Friuli Venezia Giulia. Quest’opera d’arte ci assicura una visibilità unica, che catturerà di certo l’attenzione di molti turisti, che la nostra regione è pronta ad accogliere per far conoscere loro tutte le meraviglie di un territorio unico, con un’offerta turistica di qualità sempre crescente”.