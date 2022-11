Juventus nella bufera: Si è dimesso tutto il CDA.

Alla riunione svoltasi alla Continassa, si sono dimessi Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Decisivo sarebbe stato il coinvolgimento del Cda nell’indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e per via delle ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti. Anche l’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli, intervenendo a Telelombardia, ha interpretato la scelta come “una presa di posizione” rispetto alle vicende giudiziarie, giudicandola “una scelta di compattezza”, legata a questioni familiari o “di interesse”.