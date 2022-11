LiscoStupisco Exxx…Polzive!!! Il leader della Cooperativa Aedis è un fan dei 5 Stelle: candidato alle regionali del 2018. Scriveva slogan per sedurre i disgraziati e festeggiava gli affari d’oro coi collaboratori.

“No muri; no blocchi; no accordi disumani”. E ci mancherebbe! Nel claim “Not my Europe” é racchiusa la cuccagna di chi ha trasformato il nobile intento dell’assistenza ai migrantes in un grande affare.

Michele Lisco, presidente della Cooperativa Aedis di Pasian di Prato, finito nella bufera per il caso delle strutture-topaie in cui venivano ospitati i migrantes, è stato un fan dell’elevato. Alle ultime elezioni regionali del Friuli VG, il suo nome compariva nella lista della circoscrizione di Udine a sostegno del candidato presidente dei 5 Stelle, Alessandro Fraeloni Morgera. Non prese molti voti ma non si perse d’animo poiché il pensiero del presidente era rivolto alla società Cooperativa Aedis che prometteva redditi stellari ben più alti di quelli di un consigliere regionale. Le prospettive floridissime sono testimoniate da questa bella immagine dell’anno scorso in cui si vede il presidente Lisco circondato dalle sue collaboratrici, fra le quali spunta la moglie vice presidente Doriella Benussi, festeggiare le floridissime prospettive del bilancio 2021. L’utile supererà il milione e 300 mila euri. La cooperativa nell’oro, migrantes nell’immondezzaio.