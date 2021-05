PnTv Exxx…Polzive!!! A giugno il debutto della nuova Televisione privata del Friuli Occidentale. Sono tre i candidati a direttore responsabile. Alberto Comisso si è dimesso da TPN. Esclusivo

Come anticipato da Leopost, debutterà il prossimo mese una nuova realtà televisiva in Friuli. Si tratta di «Pn Tv» nata da un’idea di Beppino Nosella che è anche il presidente del Cda della start up “Pordenone tv srl” con sede nel centro direzionale dell’interporto di Pordenone.

La televisione trasmetterà sul canale 113 del digitale terrestre preso in affitto da Davide Micalich di Udine. I soci sono 15 che hanno versato importi di varie cifre per consentire di raggiungere il capitale sociale della Srl a 78 mila euri.

I capisaldi del palinsesto, fa sapere Nosella, si baseranno su: informazione e sviluppo tecnologico; riflettori puntati soprattutto sul Friuli Occidentale che, a giudicare dalle osservazioni di Nosella, l’offerta informativa sarebbe totalmente assente 〈randellata a Tpn e a Il 13〉. Il presidente ribadisce che, grazie a “Pn Tv”, Pordenone tornerà a contare.

Per quanto concerne la direzione giornalistica, sono tre i candidati. E’ in corso un’accurata analisi di professionisti dell’informazione locale focalizzata su tre nominativi. In questo senso rimbalza la notizia da Tpn (la televisione di Mario Ruoso) che venerdì scorso il direttore Alberto Comisso ha lasciato l’incarico e ha dato le dimissioni. La guida è affidata temporaneamente a Piergiorgio Grizzo.