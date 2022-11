PinzanoBaccano Exxx…Polzive!!! Lega nella buriana sulla traversa sul Tagliamento. L’asse Dreosto-Zilli pittura Maddalena Spagnolo. In Friuli Carroccio sempre più diviso.

Il Tagliamento ha già di per se stesso una naturale caratteristica divisiva che diventa rumorosa e implacabile nel momento in cui si affronta l’annoso problema del rischio alluvioni. Appena l’argomento scivola sui tavoli della politica scoppiano i guai e son dolori. Stavolta lo scontro non si limita solo a Latisana contro Pinzano, bensì aggredisce gli alti vertici della Lega. Una bufera clamorosa che vede contrapporsi la consigliera regionale di Latisana Maddalena Spagnolo contro l’asse spilimberghese-gemonese composta da Zilli e Dreosto. La prima ad alzare il polverone è stata la consigliera Spagnolo che sulla stampa locale ha dichiarato: “Con il Piano di gestione del rischio alluvioni, entrato in vigore il 5 febbraio sono state finalmente definite le opere che consentano di far pervenire alla stretta di Latisana il quantitativo d’acqua che da qui si può gestire. Per ottenere quest’ultimo dato – scrive Spagnolo – sarà necessaria un’opera che trattenga il quantitativo d’acqua superiore a quel dato per alcune ore ogni 100 anni. Quest’opera – osserva Spagnolo – è stata individuata dal piano in vigore nella traversa di Pinzano (dopo le concertazioni con tutti i territori interessati. Quali? Ndr). Le tante speculazioni dovute ad esigenze elettorali – conclude Spagnolo – non fermeranno l’iter dell’opera. La consigliera regionale aggiunge, replicando a un lettore (Mattassi) in rete: “Tranquillo che faccio il mio, certamente più di ciò che è stato fatto in passato”. Le affermazioni della Spagnolo raggiungono in un lampo Spilimbergo, quartier generale del commissario regionale della Lega Dreosto e il polverone si trasforma in una lotta intestina tutta circoscritta al Carroccio. La replica è impietosa ed il ventilatore è nelle mani del segretario della sezione di Spilimbergo Davide Lauretano: “Mi unisco con forza alla voce di dissenso nei confronti di queste pericolose idee che vogliono una diga di laminazione nell’alveo attivo del Fiume Tagliamento. Ma come si può imporre un’opera di tale impatto senza un reale confronto con il territorio? È necessario cercare una soluzione condivisa con i cittadini che vivono nei nostri territori. Ed è per questo che ci opponiamo a qualsiasi opera di laminazione lungo il medio corso del fiume o a qualsiasi opera atta a compromettere il già delicato status quo della sicurezza degli edifici abitativi e produttivi presenti nella Val d’Arzino (…). Sono convinto inoltre che non siano necessarie infrastrutture faraoniche invasive ma tanti minori interventi sul basso corso del Fiume Tagliamento. La realizzazione della traversa al ponte di Pinzano andrebbe a snaturare inoltre il corso del fiume nel punto di maggior valenza ambientale, un fiume conosciuto in tutta Europa per le caratteristiche naturali e ambientali uniche e oggetto di studi da parte di Università italiane e straniere”. Infine la stoccata finale alla consigliera: “Fortunatamente non tutti fanno campagna elettorale e quelli che non parlano porranno i giusti freni alle posizioni di interesse personale”. Il Tagliamento è fiume complesso in cui l’acqua scompare e riappare. Falde freatiche e sportellate sotterranee.