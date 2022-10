GovernoDiFiamma Exxx…Polzive!!! Sandra Savino sottosegretaria al Mef con Giorgetti. Pittoni verso la nomina a consigliere particolare del ministro Valditara. Vannia Gava vice ministro. Sgarbi alla cultura in quota Tondo-Lupi .

La coordinatrice regionale Friuli FVG di Forza Italia è stata nominata dal presidente del consiglio sottosegretaria al Mef guidato dal ministro Giorgetti. Un impronta di alto significato politico visto il coté moderato del neo ministro, uno dei collaboratori più vicini al presidente Draghi, ma soprattutto per Forza Italia che, in regione, rafforza il suo status di alleato di livello accanto alla Lega del presidente Fedriga. Confermata Vannia Gava vice ministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica (corrente Salvini-Dreosto), ma va segnalato il riconoscimento che Salvini ha voluto testimoniare al friulano Mario Pittoni. Sfumato il possibile incarico di governo, l’ex senatore, responsabile istruzione della Lega, è in attesa di firmare l’accordo di “consigliere particolare” del ministro Valditara. Sia giovedì che sabato scorso Pittoni è stato visto dalle parti di V.le Trastevere. Gli addetti ai lavori rendono noto che ormai l’accordo sarebbe giunto al perfezionamento. Infine, come aveva anticipato stamattina a Leopost l’ex deputato Renzo Tondo, Giorgia Meloni ha voluto Vittorio Sgarbi accanto al ministro alla cultura Sangiuliano. Un premio per la sua battaglia contro Casini nel collegio di Bologna. Tondo avrebbe voluto che il nome del sottosegretario fosse stato espresso dai vertici di “Noi Moderati” e non dal presidente del consiglio.