ContarenaMacarena Exxx…Polzive!!! Faraone Fontanini Ultimo atto: trasformare il paradiso dei trombatori friulani in un languido archivio. Costo: 300mila euri. Oltre 200 giorni di lavoro.

Dopo i mega lavori di ristrutturazione di palazzo D’Aronco (oltre 2 milioni di euri), inizieranno a breve quelli di ristrutturazione del seminterrato del Contarena, quella che fu la gloriosa discoteca degli anno 70/80 e imperdibile riparo dei malati di figa friulani. L’ex balera verrà trasformata in un anonimo archivio comunale. E’ l’ultimo atto della commedia dei Monthy Python udinesi del regista Fontanini. I lavori inizieranno a breve e prevedono la durata di circa 200 giorni. Costo dell’opera 385mila euri. Come si può notare, Vestaglia, novello faraone friulano, in questi anni ha dedicato la propria attenzione solo alla cura del proprio feudo. Trasformare il palazzo comunale in un salottino esclusivo dove ospitare la corte dei suoi ruffiani, lontano dalle beghe dei residenti e dell’opposizione. Il sindaco ristruttura, abbellisce ma non sa spiegarsi perché i cittadini lo rifiutino.

I lavori hanno per oggetto le opere di ristrutturazione volte a trasformare i locali del seminterrato a suo tempo utilizzati dall’esercizio pubblico “Contarena” in archivio documenti. Il progetto comprende i lavori da eseguirsi per ottenere tre distinti locali: un vano filtro a prova di fumo di accesso e due archivi. Il palazzo municipale è soggetto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali in materia di tutela dei beni culturali e ambientali. L’attuale intervento comprende esclusivamente locali del piano seminterrato, ove si trovano ambienti accessori, impiantistici e di servizio. Il locale oggetto di intervento era stato a suo tempo utilizzato dall’esercizio pubblico “Contarena” quale discoteca e a tale scopo erano state realizzate parti sopraelevate a diversi livelli sulla pavimentazione esistente con riporto di materiale misto (inerti, blocchi in laterizio, residui di demolizioni) ed esecuzione di caldane superiori in calcestruzzo. Faraone Fontanini.