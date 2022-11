ConfindustriaFvg Exxx…Polzive!!! Scintille da fonderia tra Benedetti e Agrusti. Nessun accordo sulla presidenza. Udine, seconda in Italia per export, guarda a Brescia.

Udine è la seconda provincia italiana per valore dell’export di prodotti siderurgici, preceduta soltanto da Brescia. Escludendo dalle esportazioni totali quelle relative ai tubi e ai prodotti della prima trasformazione dell’acciaio (quindi solo prodotti della siderurgia in senso stretto), Udine precede Brescia di oltre 100 milioni di euro (fonte Istat, anno 2021). Il presidente è Gianpiero Benedetti. Recentemente i vertici di palazzo Torriani hanno ricevuto a Udine una delegazione di imprenditori di Confindustria Brescia, guidata da Marco Capitanio, presidente della Piccola Industria. A ricevere la delegazione confindustriale bresciana, si sono presentati: la vicepresidente dell’Associazione Anna Mareschi Danieli, il vicepresidente con delega alla Piccola Industria, Massimiliano Zamò, il vicepresidente con delega all’Innovazione Dino Feragotto, i capigruppoMatteo Di Giusto, Massimo Masotti e Marco Vidoni, nonché il past president Adriano Luci. Un incontro di normale amministrazione. Non così scontato se inserito nella polemica fra Udine e Pordenone: il connotato è altamente significativo. Udine guarda a Brescia e rifiuta l’accordo con Alto Adriatico. Del resto, come riporta “Il Piccolo” di oggi, la tensione fra i due presidenti di Confindustria Udine e Alto Adriatico, resta alta. In ballo la presidenza di Confindustria Fvg attualmente retta da Benedetti dopo il siluramento di Bono in Fincantieri. Benedetti guida la compagine regionale per il fatto di essere il membro più anziano nel consiglio di presidenza e, di conseguenza, vuole essere il primo a dare il via alla turnazione regionale. La proposta di Bonomi, come si legge su “Il Piccolo”, prevede uno scambio biennale (anziché ogni 4 anni) fra Alto Adriatico e Udine sul modello del Trentino Alto Adige. Da dove si comincia? Udine? Alto Adriatico? La proposta non è piaciuta ai due contendenti e Bendetti e Agrusti restano sulle proprie posizioni. Benedetti, che vuole evitare la conta, ritiene che spetti a Udine la presidenza visto che Bono era espressione di Confindustria Gorizia, successivamente incorporata in Alto Adriatico. Agrusti rivendica il fatto di essere l’erede naturale di Bono per via del numero di imprese iscritte: 1.500 contro le oltre 500 di Udine. Dal canto suo Bendetti presenta i dati export di Confindustria Udine. Il tentativo di mediazione dell’estate scorsa da parte di Bonomi è fallito e siamo ancora nel limbo. Forse ci penserà Fedriga che possiede grandi doti di negoziatore e mantiene un ottimo rapporto con ambedue (vedi foto con Benedetti dietro le quinte di Friuli Doc, Udine). Intanto i friulani si consolano con lo stellare record dell’export. Le esportazioni si confermano il vero motore trainante del comparto. Nel 2021 rispetto al 2020, sulla base dei dati Istat, le vendite all’estero della metalmeccanica hanno segnato un incremento del +29,9%, passando da 3.480 a 4.520 milioni di euro (+8,4% rispetto al 2019, quando erano pari a 4.169 milioni di euro). In crescita soprattutto la metallurgia (+57% sul 2020 e +34,2% sul 2019, che ha raggiunto i 2.158 milioni di euro). Il primo Paese di destinazione delle esportazioni dell’intero comparto metalmeccanico nel primo semestre 2022 è la Germania, con 465 milioni di euro (+45% rispetto al 2021). Seconda provincia in Italia.