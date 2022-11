L’Antifriulano Exxx…Polzive!!! Il MessaggeroVeneto di Mosanghini esulta per la mancata nomina di Pittoni al governo. Venerazione per Trieste e Pordenone.

Il friulano Mario Pittoni è fuori dal governo. Salvini gli ha preferito il lombardo Valditara e Meloni ha imposto la milanese Paola Frassinetti, esperienze amministrative nel campo dell’edilizia scolastica, come sottosegretario. In ogni caso, vista la stima di Salvini verso il responsabile istruzione della Lega, per lui si potrebbero aprire le porte del ministero sotto forma di consulente del ministro Valditara. In qualche modo un friulano nella stanza dei bottoni. Eppure, rispetto alla stampa nazionale (Messaggero; Corriere; Repubblica; SkyTg24…), il messaggero veneto non ha mai dimostrato entusiasmo per l’udinese Pittoni, nemmeno se i siti specializzati come scuola-informa, o il Comitato dei Precari storici, i sondaggi di regolaritetrasparenza, tecnica della scuola e orizzonte scuola, avessero dimostrato un notevole apprezzamento per l’ex senatore. Per converso, il Messaggero Veneto replicava con un pregiudiziale fastidio per gli attestati che giungevano dal pianeta scolastico e lo si è capito oggi con l’articolo (“Pittoni ancora escluso…”) che rivela il malcelato entusiasmo per lo scampato pericolo: quello di veder premiato il “friulano” Pittoni. Sarebbe stato, dopo oltre 30 anni, l’unico nella squadra del presidente Meloni. Per converso, il quotidiano “Antifriulano” di viale Palmanova (in perdita di copie allarmante) si sbrodola come una gatta per la nomina di Sandra Savino sottosegretaria al Mef. Nulla da dire, ben venga, e tutti ne siamo felici della triestina. Tuttavia, il veleno sulla nomina lo mettono alcuni forzisti di lungo corso che si sono sbattuti come leoni per evitare che Forza Tragica precipiti nelle tenebre. In Friuli alle ultime politiche Forza Italia ha perso 2 punti percentuali rispetto al dato nazionale toccando la critica soglia del 6%. Delle due l’una: o Savino è stata premiata per il pessimo risultato, oppure perché ad Arcore dovevano compensare la mancata candidatura alle ultime elezioni. Quindi un baratto ad esclusivo e proprio tornaconto. Gli antifriulani di viale Palmanova esultano.