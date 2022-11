SondaSondaggio Exxx…Polzive!!! Il Centrodestra Udine appeso al sondaggio su Fontanini. E se fosse pessimo? Gli alleati costretti a farsi rosolare fino a maggio.

E’ il sondaggio commissionato da Fontanini e pagato dalla Lega che manda in confusione il palazzo. Dopo le squilibrate dichiarazioni sulla propria stanchezza e sull’ingratitudine della città, il sindaco “non di tutti”, si affida agli esperti in gradimenti personali per presentarsi al vertice di maggioranza di lunedì 7 novembre con in tasca l’esito della verifica. Nel caso di un risultato positivo il sindaco costringerà gli alleati a chinarsi al faraone e soddisfare tutte le sue richieste in modo che possa decidere dopo gennaio se gli comoderà o meno ricandidare, oppure farsi dare una sistemazione. In caso di esito negativo Fontanini prenderà atto e darà la colpa, con ordine: alla città che è difficile da amministrare; ai cittadini ingrati e alla sua giunta. In tal caso potrebbe dimettersi, dando la possibilità al centrodestra di liberarsi della zavorra e ricercare un candidato per tempo e in grado di far dimenticare l’infelice esperienza udinese, oppure restare e trascinare il centrodestra negli abissi. Gli alleati non potranno avazare pretese, vieppiù che nessuno ha il coraggio di sfiduciare il proprio sindaco. E qui si chiude l’infelice esperienza di “Udine Rialzati”. In qualsiasi dei casi, dopo gl’insulti che il sindaco ha tirato sul Friuli, il destino è segnato: non c’è speranza, resta solo il Contado.