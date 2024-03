E’ morto Piero Pittaro, fondatore della cantina “Vigneti Pittaro” di Codroipo. E’ stato presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Presidente del Centro Vitivinicolo Regionale e degli enologi Italiani e Mondiale. Aveva 89 anni. E’ stato il primo fondatore di una Cantina in Friuli proprio nello stesso periodo in cui divenne sindaco di Bertiolo (1978) e che restò in carica fino al 1993.