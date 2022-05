Petizione contro le adunate degli alpini. Raccolte 15mila firme

“Vogliamo la sospensione delle adunate annuali degli alpini per 2 anni”. Dopo i fatti di Rimini, emersi durante la giornata di ieri, ha raccolto oltre 15 mila firme in 18 ore la petizione online lanciata su Change.org da Micol Schiavon per chiedere la “sospensione di tutte le adunate degli Alpini, a causa delle molestie verificatesi nelle città ospitanti”. “Quanto è accaduto, quanto viene riportato dalla cronaca è gravissimo, inaccettabile per le istituzioni e in particolare per uomini che sono e devono essere al servizio dello Stato – ha detto invece la minsitra Bonetti – L’Italia si fonda sulla piena parità di genere e quindi deve ripudiare con forza quella sub-cultura di prevaricazione del maschile nei confronti del femminile. Quell’utilizzo del femminile come un oggetto che non é davvero compatibile con i principi costituzionali”.