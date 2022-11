PeterFever Exxx…Polzive!!! Are You Ready? Vestaglia come i Måneskin: Remember the words, I’m the King of the North. Sabato alle 11,30 l’annuncio della candidatura.

Fontanini sceglie il Metropolis di via Mercatovecchio a Udine per convocare una conferenza stampa in cui annuncerà la ricandidatura a sindaco. L’appuntamento è fissato per le ore 11,30 di sabato prossimo. Per la circostanza il sindaco ha convocato tutti i segretari regionali dei partiti di maggioranza e i gli esponenti locali. Ci sarà il presidente Massimiliano Fedriga, il commissario regionale della Lega onorevole Marco Dreosto; il segretario regionale di Fratelli d’Italia Onorevole Walter Rizzetto; la coordinatrice di Forza Italia Sandra Savino; il fondatore di Progetto Fvg e assessore regionale Sergio Bini; il segretario regionale di Autonomia Responsabile Renzo Tondo. Centrodestra al gran completo per celebrare il grande annuncio che ha consentito agli alleati di tirare un sospiro di sollievo. Oltre Fontanini c’era solo il vuoto. Vestaglia come i Måneskin: “I’m the King of the North”.