ContarenaTheEnd Exxx…Polzive!!! Aperta la procedura di liquidazione giudiziale contro Spritz Time. Nominato commissario il Dott. Zani. Interessata a rilevarlo la società che gestisce il caffé degli specchi di Trieste.

Il Tribunale di Udine ha notificato poco fa all’avvocato Marco Florit, legale della “SpritzTime Srl” la sentenza di liquidazione giudiziale emessa dal collegio composto da Calienno, Venier e Barzazi. Ora si attende il commissario che darà disposizione di liberare i locali e cessare l’attività, forse giá domani. Il titolare, Edoardo Leone si è detto dispiaciuto per l’esito del contenzioso col comune. «Abbiamo cercato di far valere le nostre ragioni, ma in tutto questo tempo da parte dell’assessore Laudicina e del sindaco Fontanini, c’era solo l’obiettivo di poter rientrare in possesso dei locali del caffé Contarena. Ci auguriamo che la Procura della Repubblica possa far luce su tutti gli illeciti compiuti nei nostri confronti. Grazie ai nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi 5 anni». Come era stato ipotizzato nei mesi scorsi, pare ci sia un interesse da parte della società Peratoner, che gestisce il caffé degli specchi di Trieste, a rilevare l’esercizio.