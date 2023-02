PetardiElettorali Exxx…Polzive!!! Sgasate da urlo nel circuito centrista. Codroipo alla ricerca della gloria perduta. Girandola di nomi nel collegio di Udine tra Forza Italia e Lista Presidente.

Su impulso degli amministratori Tiziana Cividini, Giancarlo Bianchini e Alessio Vidoni è stato organizzato per giovedì 9 febbraio un incontro pubblico dal titolo “Quale futuro per il centrodestra a Codroipo”. La scelta temporale non è da sottovalutare. Secondo gli animatori c’è il rischio oggettivo che il Medio Friuli rischi di rimanere privo di un rappresentante di quell’area centrista che, nel cuore del Friuli, ha sempre determinato il suo sviluppo. Cividini, Bianchini e Vidoni ritengono che sia giunto il momento di rimboccarsi le maniche per evitare che l’ultimo avamposto friulano verso Pordenone rischi di rimanere schiacciato dalla dorsale con Trieste che soffoca una delle aree più avanzate del nord est. Nel bacino c’è molta tensione per via di un “sospetto” gioco al ribasso che si percepisce dai nomi dei candidati. Dalle frazioni di Pozzo e Biauzzo, fino al cuore del capoluogo comunale, si dà per certo che Forza Italia voglia calare l’ex Alleanza Nazionale Gianpaolo Piccini (46 voti nel 2011) mentre per la Lista del Presidente i nomi sono quelli dell’ex vice sindaco Antonio Zoratti e dell’avvocato Anna Fabbro. Gli elettori del centrodestra codroipese dovrebbero trovare questa offerta sulle rispettive liste per le regionali del 2-3 aprile. Secondo i primi rimbalzi, saranno loro a sfidare la numerosissima pattuglia dei patrioti sulla sponda sinistra del Tagliamento (Giau, Anzil, Marchetti, Grillo, Simone Mauro, Barberio…). Per questo motivo, giovedì prossimo gli organizzatori dell’evento vogliono aprire un tavolo di confronto fra la periferia e i vertici dei partiti, in particolare Forza Italia e Lista del Presidente. Sulla formazione più chiacchierata che la storia delle elezioni regionali ricordi, c’è gran fermento: nomi che roteano come trottole. Non solo nel codroipese. In lista potrebbe entrare Renata Lirussi (quota Da Pozzo), imprenditrice di Tricesimo e residente a Reana del Rojale; si fa il nome del sindaco di Taipana, Alan Cecutti, che pare abbia rinunciato, mentre è in calo l’ex sindaco di Remazacco Dario Angeli (pesano le sue parole offensive contro Giorgia Meloni di qualche anno fa. Vedi Leopost).

Sarà un week end sulle montagne russe, compatibile con chi ha le coronarie a posto. Del resto si tratta della madre di tutte le elezioni.