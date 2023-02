ListainPista Exxx…Polzive!!! Domani, lunedì 6 febbraio, verrà tolto il velo alla lista dei sogni. Ore 12 sul colle del castello di Udine.

Il presidente Fedriga e i “registi” del progetto politico più corteggiato del 2023 (Bini, Riccardi e Petiziol) presenteranno domani alle 12 sul colle del castello di Udine (casa della contadinanza), il simbolo della “Lista Per Fedriga Presidente” e i candidati che scenderanno in campo il 2 e il 3 aprile per le regionali del Friuli Venezia Giulia. Dopo che il frullatore presidenziale ha spremuto alcuni aspiranti, finalmente si conosceranno i nomi di coloro che scenderanno in partita. Quelle di aprile saranno le uniche elezioni regionali d’Italia dopo quelle di metà febbraio di Lazio e Lombardia.

Fedriga ha scelto il luogo dove si erge il Campanile dell’Angelo, simbolo del Friuli e delle sue memorie storiche per celebrare l’evento. Sono stati mesi di tribolazioni e di frenetiche trattative per la composizione della squadra ma domani tutto sarà confezionato e pronto per disputare la corsa che potrebbe far diventare Fedriga l’unico presidente, dopo l’introduzione dell’elezione diretta del presidente, capace di fare il bis. Nessuno prima di lui. Da Illy in giù. Detto questo, la combinazione dei candidati rispecchia il coté di coloro che hanno disegnato e saldato il telaio della formazione regionale: l’estrazione keynesiana di Bini; la sintesi alchemica di Riccardi, erede politico di Adriano Biasutti e tecnico di Altero Matteoli; la diplomazia di Edoardo Petiziol e l’esperienza di Maximilianus Fedriga. Nulla è lasciato al caso, il Campanile dell’Angelo sul colle di Udine sorveglierà il percorso dei 46 candidati.