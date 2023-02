HotelMargherita Exxx…Polzive!!! Incombe sul congresso provinciale Lega di Pordenone l’ombra dell’operazione immobiliare da 500mila euri di Cimolais. Risposte di Zannier in aula non convincono Capozzella e Bidoli. Delle Vedove favorito.

Febbraio a ritmo sostenuto per la Lega del Friuli Venezia Giulia. Oggi è in programma il congresso provinciale di Trieste in cui verrà eletto segretario il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Si chiude la parentesi dell’assessore Roberti, impegnato con la Lista del Presidente e si rimane nel segno della continuità Fedriga con Polidori, storico esponente del Carroccio e simbolo di garanzia e di esperienza sul campo necessarie a ridosso delle regionali. Più incasinata la situazione a Udine dove, per ora, i candidati sono 3: Domini, Bubisutti e Bosello. I lavori sono convocati per sabato 18 febbraio. Eventuali candidature 72 ore prima. Ma a precedere “il provinciale” si dovrebbero (…) svolgere le assise della sezione cittadina di Udine, da tempo commissariata, in cui sono contrapposte le due correnti, quella che fa capo all’attuale commissaria Laudicina e quella dell’assessore comunale Maurizio Franz che punterebbe su Claudia Basaldella. A oggi nessuna novità e c’è il rischio che il regime di commissariamento resti tale fino a dopo le elezioni. Novità anche sul fronte orientale, a Gorizia, dove il segretario uscente Fabio Verzegnassi, ha convocato il congresso per sabato 25 febbraio.

Un capitolo a parte merita Pordenone. Domani mattina, domenica, a Cordenons sono convocati i lavori per rinnovare il direttivo e il sindaco Andrea Delle Vedove, braccio destro del segretario Dreosto, parte favorito (Lega al 29% alle amministrative del suo comune nell’ottobre 2021). A sfidarlo nella corsa per la segreteria, il sindaco di Pasiano di Pordenone Enzo Dal Bianco. Due sindaci con un piglio diverso rispetto al partito. Delle Vedove molto vicino al telaio della Lega salviniana e, ovviamente a Dreosto; Dal Bianco, attuale segretario della Lega di Pasiano, più vicino alle istanze bossiane intese come Lega del Nord: “Dobbiamo concentrarci prima di tutto sul Nord, poi andiamo oltre. Dobbiamo tornare sui territori”, conferma Dal Bianco. Ma domani, su Cordenons, avanza l’ombra del caso “Hotel-intimità” di Cimolais (era frequentato segretamente da un politico di alto rango del Friuli VG). Ne abbiamo scritto su queste pagine e oggi viene ripreso da “Il Gazzettino” riguardo all’acquisto furbetto della struttura. I consiglieri regionali, Gianfranco Bidoli (Patto) e Mauro Capozzella dei 5 Stelle, non hanno ricevuto risposte convincenti ieri, sul tema dell’acquisto della struttura da parte dell’assessore Zannier (corrente Dreosto); impegno di spesa di 500mila euri. Spiega il grillino: “L’acquisto dell’albergo Margherita, rischia di creare una cattedrale nel deserto. I buoni intenti della legge del 2021 – osserva Capozzella – con la quale si modifica la normativa sui parchi, rischia di tradursi in un’operazione poco virtuosa per la Regione”. Dal canto suo Bidoli ribadisce: “E’ legittimo che un ente pubblico come il Parco delle Dolomiti promuova delle iniziative e attui delle politiche d’investimento che mirino principalmente alla tutela dell’area protetta, ma l’acquisto di una struttura ancora in attività, come l’hotel Margherita (famiglia Protti) appare come una operazione disarmonica”. Per i due interroganti l’acquisto di una struttura privata con soldi pubblici è una stortura del libero mercato, una violazione del principio della concorrenza. Inoltre emergono sospetti su come è stata avviata l’istruttoria. L’acquisti dell’albergo è costato 639 mila euri, oltre 500 li ha messi la regione. l’Ente Dolomiti ha aggiunto 150. Hotel Margherita la spina nel fianco dell’assessore regionale Zannier.