NobisAedis Exxx…Polzive!!! Nuovi guai per la Cooperativa di Lisco: Scoperta e chiusa una struttura-topaia a Udine dove venivano ospitati 33 migrantes. Ispezioni a Cargnacco. Chiusa una palazzina a Carpenedo per evitare controlli.

Lisco è diventato ormai un personaggio nazionale. Si parla di lui anche su Rete4: “Fuori dal coro”.

Dopo la chiusura dell’albergo di Grions del Torre e l’incendio in cui ha perso la vita un minore a Pasian di Prato, la Cooperativa Aedis del presidente Michele Lisco (utile di esercizio 2021 pari 1milione 350mila euri) finisce di nuovo nel mirino del Nas. La società si occupa di accoglienza minori non accompagnati, riceve dallo stato e dai comuni sostanziosi fondi a fronte di servizi che purtroppo non vengono erogati. Come si dice in volgare, trattasi di “cresta”. Da giorni circolava la notizia di un’ispezione dei carabinieri anche a Udine (effettuata una settimana fa), nella struttura di viale XXIII marzo. Ieri la conferma: chiusura e conseguente revoca da parte del comune di Udine dell’autorizzazione all’accoglienza minori. Evidentemente i carabinieri, dopo meticolose indagini, hanno scoperto condizioni di degrado spaventose: muffa sui muri, assenza di pulizia, condizioni igienico-sanitarie indescrivibili e numero di ospiti superiore alla capienza: 33 anziché 25. Degrado replicato in tutte le sedi di accoglienza. L’ispezione nel capoluogo friulano ha fatto seguito ad una verifica effettuata alcune settimane fa in un’altra struttura che fa capo ad Aedis, quella di Cargnacco in comune di Pozzuolo (Ud). Anche in quel caso i carabinieri si sono trovati di fronte a un numero superiore di ospiti rispetto a quelli registrati: 15 anzichè 10. Letti a castello e mobili da discarica, infissi sbrindellati, muri insalubri, condizioni igienico sanitarie irriferibili. Cibo razionato e di pessima qualità. Il presidente Lisco, vedendo che i carabinieri stavano effettuando ispezioni in tutte le sue residenze, per evitare ulteriori controlli, ha rapidamente chiuso (vedi foto) quella di Carpenedo, sempre in comune di Pozzuolo del Friuli.

Rispetto all’ispezione di Udine il presidente Michele Lisco riferisce di aver «già presentato ricorso al Tar per ottenere la sospensione del provvedimento». Pecunia Aedis, l’irresistibile tentazione della cresta made in Friuli.