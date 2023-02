MorteInCorsia Exxx…Polzive!!! Condanna lieve a 15 anni e 7 mesi per il medico anestesista monfalconese accusato di aver ucciso 9 anziani. Difesa avvocato Manlio Contento.

Potrebbe sembrare una condanna lieve rispetto al numero delle vittime. La Corte, presieduta dal giudice Giorgio Nicoli, ha riconosciuto al medico del 118 non solamente le attenuanti generiche, bensì anche quelle previste dall’articolo 62 comma 1 del Codice penale; cioè «l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale». Pertanto, secondo la Corte d’assise di Trieste so è trattato di un anestesista che per alleviare le sofferenze dei pazienti che soccorreva a domicilio o nelle case di riposo preferiva agire così.

La Corte d’Assise di Trieste ha condannato Vincenzo Campanile a una pena di 15 anni e 7 mesi di reclusione. Il pm Cristina Bacer aveva chiesto 25 anni e 6 mesi di reclusione. Le ragioni degli omicidi erano da ricondursi, secondo l’accusa a «espressione di una scelta ideologica». L’ex medico anestesista monfalconese del 118 era accusato di aver ucciso a Trieste nove anziani con iniezioni di potenti sedativi durante interventi di soccorso domiciliare. Campanile, difeso dagli avvocati Manlio Contento e Alberto Fenos, è stato riconosciuto colpevole di tutti gli omicidi: concesse tutte le attenuanti generiche. La sentenza è arrivata ieri pomeriggio, 3 febbraio, della Corte d’Assise di Trieste presieduta da Giorgio Nicoli (a latere Francesco Antoni). Inoltre è stato condannato per falso in atto pubblico per sette imputazioni su nove, in quanto le altre due sono state dichiarate prescritte. Il professionista e l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi) sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime che si sono costituiti parte civile, con causa da promuovere davanti al giudice civile per la conseguente liquidazione. Sono stati inoltre condannati in solido a pagare le spese di difesa di costituzione parte civile. Campanile è stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto dall’esercizio di professione medica per cinque anni. Gli anziani avevano tra i 75 e i 90 anni, tutti con patologie (quattro erano pazienti oncologici) e colti da improvviso peggioramento prima di richiedere l’intervento del 118. I decessi risalgono al periodo tra il novembre 2014 e il gennaio 2018. L’indagine era partita in seguito alla morte dell’81enne Mirella Michelazzi, soccorsa il 3 gennaio 2018 alla casa di cura “Mademar”. Campanile le aveva somministrato il Propofol. I colleghi del medico avevano segnalato il caso all’Azienda sanitaria, che aveva fatto aprire l’inchiesta. Gli inquirenti erano risaliti ad altri otto casi sospetti ed erano state riesumate cinque salme. Per la difesa, avvocati Alberto Fenos e Manlio Contento, il Propofol non ha raggiunto il cervello di Mirella Michelazzi, quindi non può averne provocato la morte e lo stesso vale per gli altri otto casi. Contento ha fatto notare come Campanile «si fosse informato delle condizioni dei pazienti e avesse messo in atto interventi come l’aspirazione aerea, la rianimazione e solo rendendosi conto che non c’era più nulla da fare praticava la sedazione». Supera i due milioni il totale dei risarcimenti chiesti dalle parti civili.