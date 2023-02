LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Dignano soffoca nel traffico. Cittadini infuriati. Inutile la variante-tunnel, spreco da 22 milioni di euri. Sindaco e vicesindaco (Lega) brindano in osteria.

Se non è un un caso nazionale, poco ci manca. Sindaco e vice sindaco dello stesso partito ai ferri corti. Qui si fanno immortalare in osteria dove fanno finta di amarsi e di brindare assieme, in realtà fra Vittorio Orlando e Luigino Toller, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune di Dignano, i coltelli e le risse verbali, volano come caccia supersonici. Nodo del contendere il traffico lungo via Udine nel pieno centro del capoluogo comunale. Dopo la fastosa inaugurazione della variante-tunnel nel settembre 2019 (costo 22 milioni di euri), tutto è tornato come prima. I residenti, in una lettera inviata all’amministrazione, lamentano “enorni disagi e problemi di salute pubblica per le persone che abitano tra via Udine e piazza del Plebiscito”, in pratica sull’asse Udine-Spilimbergo. A che è servito l’investimento di 22 milioni di euri per una variante-tunnel scarsamente utilizzata? Sindaco e vicesindaco non sanno dare una risposta. Anzi, per loro la priorità è l’osteria con gli amici di partito (in foto con il consigliere regionale Tosolini, i sindaci Valent di San Daniele e Luca Ovan di Colloredo di Monte Albano), non certo la congestione del traffico che a Dignano può attendere (loro due sono di Carpacco…). Però anche i cittradini perdono la pazienza ed è stata attivata recentemente una raccolta di firme in calce a una lettera in cui sono elencati i disagi provocati dai numerosi veicoli che, a causa di scellerate opere realizzate sulla tratta interna della frazione di Vidulis verso Dignano, provoca l’aumento del traffico nel centro del capoluogo comunale. Gli animatori della protesta osservano: “Nelle ore di punta le code di auto ferme al semaforo raggiungono anche i 500 metri“. Vengono segnalati “disagi alle persone costrette a sfiorare le auto nella strettoia di via Udine per la mancanza di marciapiedi e di attraversamenti pedonali. La nuova piazza, i cui lavori si stanno allungando all’inverosimile, deve essere ancora ultimata. Inutile rimarcare le difficoltà ed il pericolo che sono costrette ad affrontare le persone anziane, mamme coi bambini e coloro che hanno difficoltà a muoversi”. I firmatari chiedono che il comune si attivi per trovare tutti gli strumenti necessari affinché il traffico venga dirottato verso il tunnel di recente costruzione e svuotare il centro di Dignano dal soffocamento delle auto. Su questo punto il vicesindaco Toller aveva presentato alcuni progetti che avrebbero favorito il flusso delle auto verso la bretella. Progetti respinti dal sindaco che ormai pensa solo a chiudere in gloria il suo mandato incolore e non vuole rompiture di scatole. Tuttavia i due, se sono divisi in giunta, sono uniti in osteria a discutere di campagna elettorale per le regionali (vedi foto). Per i due amministratori, l’impegno maggiore è rivolto a portare più voti possibili all’assessora uscente della Lega Barbara Zilli. Ma gli elettori non scordano che il prossimo anno si va al voto anche a Dignano-Sprekopolis, l’unico comune del Nordest in cui un’opera da 22 milioni di euri rimane inutilizzata.