CarlinoFratellino Exxx…Polzive!!! Il tricolore dei Patrioti si espande fino in laguna. Giorgia Meloni chiede il comando della prossima giunta. Sabato grande derby calcistico.

Fratelli d’Italia estende la sua sfera d’influenza nel cuore della bassa friulana e a due passi dalla laguna, esattamente a Carlino, crocevia decisivo di linee marittime internazionali. Il vice sindaco Mirco Flebus ha celebrato martedì scorso a Trieste la sua iscrizione a Fratelli d’Italia durante i lavori del consiglio regionale dedicati al sessantesimo anniversario della firma dello statuto regionale. Facilitatori dell’ingaggio i due consiglieri regionali Basso e Barberio. L’area di Carlino non è marginale, il mix che sprigiona il circuito comunale è denso di storia, recente e passata. Tanto per capirci, qui ha mosso i primi passi Taylor Mega e Mara Navarria è stata campionessa mondiale di scherma. Ad arricchire il quadro ci pensa l’immancabile calcio con la squadra locale del CjarlinsMuzane che milita in serie D e che sabato dovrà vedersela col Torviscosa. Un derby della bassa cui da Trieste e Pordenone si guarda con molto interesse. Tanti si chiederanno perché; semplice. Sugli spalti sarà presente una discreta delegazione dei BenitoRemix friulani il cui interesse, oltre alle triangolazioni, è quello delle “pesature”. Serpeggia tra i corridoi di palazzo Oberdan la bozza dei nomi e le relative deleghe che saranno proposte a Fedriga per la nuova giunta. I patrioti, a quanto si è potuto leggere, sarebbero interessati a deleghe di assoluto rispetto. Si parla di Finanze, Attività produttive e Agricoltura. Marginale l’interesse per la vice presidenza. Ovviamente tutto sarà legato al risultato, ma ad oggi, le indicazioni sono queste. In tema di esecutivo è spuntata anche la questione in Forza Italia. Chi, fra gli azzurri, aspira a un posto in giunta è Zanin-Mtf che sarà candidato come 5 anni fa. Dovrà vedersela col vice sindaco di Cividale Roberto Novelli. Sono loro due le teste di serie della lista nel collegio di Udine. Le speranze sono quelle di fare un buon risultato e di eleggere almeno 3 consiglieri. In caso di Zanin-Mtf assessore, dovrà dimettersi da consigliere lasciando libero lo scranno al primo dei non eletti. Sugli spalti di Carlino tiferanno per il tricolore Barberio, Basso e Flebus con lo sguardo alle prime bozze e le previsioni del 2-3 aprile. Il calcio è solo un simpatico corollario.