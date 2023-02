Enrico Trevisi nuovo vescovo della diocesi di Trieste.

Il benvenuto del governatore a don Enrico Trevisi e il ringraziamento a monsignor Giampaolo Crepaldi. "Da parte mia e a nome dell'Amministrazione regionale porgo il benvenuto a don Enrico Trevisi e gli auguro buon lavoro in una comunità che saprà certamente accoglierlo con calore e affetto. Desidero al contempo ringraziare monsignorGiampaolo Crepaldi per gli oltre 13 anni di servizio a Trieste: la fraternità e la fede che ha saputo trasmettere resteranno nel cuore di molti fedeli". È il messaggio del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione della nomina del reverendo Enrico Trevisi come nuovo vescovo della diocesi di Trieste. Nato ad Asola (Mantova) nel 1963, Trevisi succede a monsignor Giampaolo Crepaldi che ha rassegnato le sue dimissioni lo scorso 29 settembre per raggiunti limiti di età.