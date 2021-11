PesteRegionale Exxx…Polzive!!! Panico in consiglio regionale: ZaninMtf impone i tamponi ai consiglieri per superare il Super Green Pass di Fedriga. L’infermiera è positiva.

L’infermiera della struttura privata che era stata contattata per sottoporre i consiglieri regionali al tampone è risultata positiva. A Trieste è il caos.

Una lotta tra presidenti senza esclusione di colpi per il primato sanitario antiCovid in Friuli. Solo che la primazia si è trasformata in un caos istituzionale che rischia di paralizzare la regione. Il presidente della giunta Fedriga ha lanciato la proposta del Super Green Pass. Per tutta replica, il presidente del Consiglio ZaninMtf, non contento del certificato verde e per non essere da meno, oltre al Green Pass, ha imposto il tampone per tutti i consiglieri regionali che si recavano in aula. Ieri era stata allestita una saletta per le operazioni sanitarie. Il costo, a carico dei consiglieri, di 20 euri a testa. Quelli che ieri si sono sottoposti al tampone, valido per 48 ore, sono stati circa 40. Validità anche per oggi. Solo che stasera si è scoperto che l’infermiera addetta al tamponamento dei legislatori friulani è risultata positiva. Panico nell’emiciclo e rischio di colossale contagio per i consiglieri che si erano fidati della struttura messa in campo da ZaninMtf. Lunedí si saprà quanti sono i consiglieri contagiati e se i lavori in aula potranno riprendere.