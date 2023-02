PerdoneRibaltone Exxx…Polzive!!! L’Apu sempre più nel caos. Silurato l’allenatore fumantino Finetti. Al suo posto arriva un tecnico di terza mano: Giancarlo Sacco. Esordio domenica col derby di Udine. Pedone nel pallone: querelato Leopost.

Giancarlo Sacco, 66enne di Pesaro è il nuovo allenatore dell’Apu Udine. L’accordo è stato raggiunto questo pomeriggio all’Hotel Là di Morèt, immediata periferia del capoluogo friulano. Come anticipato su queste pagine, Finetti, dopo le magre prestazioni ottenute, e le autocelebrazioni (“abbiano fatto schifo al cazzo”!) dei post partita, era a rischio licenziamento, ma la proprietà lo ha salvato e resterà allenatore in seconda assieme a Grazzini. Pedone si affida all’usato sicuro di Sacco per salvare una stagione devastata della risse e da un team di tecnici totalmente inadeguato. Toccherà allo stagionato Sacco (non c’era altro sul mercato) guidare la squadra domenica contro la Gesteco Cividale nel derby di Udine. Si giocherà nel campo squalificato del Carnera a causa della clamorosa rissa scoppiata al termine della partita di domenica scorsa a Chieti. L’accordo con l’APU è stato raggiunto grazie alla mediazione del procuratore Riccardi Sbezzi, una vecchia volpe dell’ambiente, definito il Rajola del basket. Per l’Apu-Old Wild West si tratta del secondo allenatore sostituito in questa stagione. Nel frattempo lo studio legale Ponti di Udine ha inviato a Leopost la pre notifica di querela per alcuni testi che hanno irritato PedoneRibaltone.