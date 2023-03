ElezioniFurbacchioni Exxx…Polzive!!! Lo strano caso dell’eleggibile sindaco di Fanna (Pn) Bottecchia candidato alle regionali e presidente di Comunità Montana Prealpina: oltre 40mila abitanti.

Elezioni regionali. La tagliola dell’ineleggibilità scatta per tutti i sindaci dei comuni al di sopra dei 3.000 abitanti; i primi cittadini intenzionati a partecipare alle elezioni devono dimettersi obbligatoriamente 90 giorni prima della data delle elezioni. Tuttavia nelle pieghe dell’ordinamento degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, può capitare che il sindaco di un comune minimissimo come Fanna di Pordenone (1.500 abitanti) Demis Bottecchia, sia anche presidente della Comunità Montana delle Prealpi Friulane che riunisce i comuni di Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo , Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro; per un totale di circa 40mila abitanti. Come segnala Mauro Capozella di 5 Stelle, Demis Bottecchia, sindaco di Fanna e candidato alle regionali con Forza Italia, rispettando la norma, non è stato costretto a dimettersi poiché il suo comune è al di sotto dei 3.000 abitanti, pertanto non è soggetto alle forche caudine dell’ineleggibilità. Ma l’elemento curioso risiede nel suo ruolo di presidente della Comunità che riunisce comuni con popolazione ben oltre i 10mila abitanti come Spilimbergo e Maniago, oppure ben superiori ai 3.000 come nel caso di Montereale Valcellina. La stranezza, o il privilegio, sta proprio qui: il sindaco di un comune al di sotto dei 3.000 abitanti come Bottecchia non si trova nella condizione di ineleggibilità, anche se svolge il ruolo di presidente di una Comunità Montana che raggiunge circa 40mila abitanti.