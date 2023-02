ApuFarWest Exxx…Polzive!!! Pugno di ferro del giudice sportivo contro la squadra che fa schifo alcazzo: 3 giornate a Gentile, salterà la gara con la Gesteco. Insultato il Friuli: 1 giornata di squalifica al Carnera. Video inguardabile.

Proprio nel giorno in cui in città veniva presentato il libro “Udine con il basket nel cuore” di Roberto Meroi (prefazione di Alessandro Pedone), il giudice sportivo randellava l’APU-Old Wild West del presidente udinese per la rissa scoppiata alla fine dell’incontro di domenica scorsa contro la squadra del Mocambo caffé di Chieti. “L’emozionante narrazione” si sfracella contro la squalifica del campo da gioco del glorioso Carnera per una giornata, perché “al termine dellla partita un tifoso isolato entrava sul terreno di gioco ed insultava ripetutamente gli arbitri”. Uno sfregio al Friuli e al tempio del basket italico che per la prima volta è oggetto di una pesante sanzione da parte dei giudici sportivi. Ci facciamo sempre riconoscere.

In quanto al focoso atleta Alessandro Gentile il giudice lo ha sospeso per tre giornate “per aver a fine gara bloccato e spinto a terra un atleta avversario (Jackson) che si stava dirigendo contro un suo compagno di squadra”. Durante la rissa, è stato colpito da una randellata anche il tecnico Finetti. Friuli sotto shock. La più brutta pagina dello sport friulano è stata scritta domenica scorsa a Chieti. L’episodio fa seguito a quello accaduto due settimane fa a Mestre al termine della gara degli Under e dove Finetti, Tonelli e Grazzini erano stati “deplorati” dal giudice per comportamento offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”. Per l’Apu si mette malissimo, il campo riflette le tensioni dello spogliatoio e di uno staff tecnico composto da personale inesperto e pericolosamente violento. Domenica si gioca il derby contro la Gesteco, mancherà Gentile, fuori per tre gare, e i vertici dell’APU dovranno sanare con 5mila euri di multa la sospensione del Carnera per poter giocare ai Rizzi. Mai parole furono più profetiche di quelle pronunciate dal tecnico Finetti alcune setttimane fa: “Abbiamo fatto schifo al cazzo”. Lo schifo sale quanto l’attesa per la gara di domenica al Carnera.