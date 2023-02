FratelliDiCarnia Exxx…Polzive!!! Gli ex An Ciani e Zearo tirano la volata all’ex biniana Gallizia. Baritussio spacciato. Riolino entra nel direttivo provinciale. Laura Tosoni dà forfait.

La favoritissima Cristiana Gallizia, candidata di Fratelli d’Italia nel collegio di Tolmezzo, ha organizzato ieri sera nel capoluogo carnico il primo incontro pubblico con i propri sostenitori. A fare gli onori di casa il responsabile organizzativo del partito per le comunali di Udine Paolo Ciani (Gallizia è iscritta alla sezione di Udine) e lo storico esponente della destra in Alto Friuli, Dario Zearo. Circa un centinaio di persone era presente all’incontro. Molti amministratori ed ex sindaci, fra i quali, il vice sindaco di Buja Zontone, l’ex sindaco di Venzone Di Bernardo, il candidato sindaco a Lauco, Stefano Adami, l’assessore di Tolmezzo Riolino (entrerà a far parte del direttivo provinciale); in prima fila i due candidati Franco Baritussio e Luigi Gonano, rispettivamente consiglieri comunali a Tarvisio e ad Arta Terme. Assente la consigliera comunale di Tolmezzo Laura Tosoni in rotta di collisione con i vertici del partito per la mancata candidatura alle regionali. L’inaspettato inserimento in lista della Gallizia nasce da un ragionamento politico molto pragmatico. L’area di Tolmezzo da troppo tempo non esprime un consigliere regionale (l’ultimo è stato Luigi Cacitti), pertanto i vertici dei Benito Remix hanno puntato tutto su Cristiana Gallizia, ex assessora delle giunta Brollo e già candidata con Progetto Fvg alle regionali di 5 anni fa.

Considerando che il tarvisiano è già coperto dal campione di preferenze Stefano Mazzolini, i meloniani puntano sulla Gallizia come rappresentante a Trieste della Carnia ai danni di Baritussio che potrebbe venire recuperato nel caso entrasse in ballo la giostra degli assessori (esterno?).

Con la consegna delle liste, la campagna elettorale può dirsi ormai aperta e i singoli candidati girano come trottole. Ieri Gallizia, venerdì’ prossimo Anzil e sabato a Udine la presentazione dei candidati. Cuore batticuore.