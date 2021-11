PensioneBidone Exxx…Polzive!!! 9 stranieri rientrati nei paesi d’origine continuavano a tirare l’assegno sociale dall’Inps. Scoperti dalla Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto una furbata che, in alcuni casi, andava avanti fin dal 2016. Nove cittadini stranieri tiravano la pensione sociale dell’Inps pur non essendo più residenti in Italia. Facevano la bella vita senza avere mai versato un boro. Le nove persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, reato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, e segnalati all’INPS per l’avvio delle procedure di sospensione delle erogazioni e il recupero delle somme indebitamente percepite, quantificate in circa 130 mila euro. L’“assegno sociale”, introdotto nel 1995 in sostituzione della pensione sociale, è una delle principali prestazioni assistenziali previste nel nostro Paese e viene erogato, a domanda, a coloro che versano in condizioni economiche disagiate.

Tra questi, un argentino che è tornato nel proprio paese d’origine nel 2016 e non ha fatto più rientro in Italia, tanto da essere dichiarato irreperibile nel 2019: nell’ultimo quinquennio, ha percepito indebitamente circa 27 mila euro. Un marocchino, cancellato dall’anagrafe dei residenti del Comune di Mogliano, ha invece continuato ad attestare, nelle domande indirizzate all’INPS, di risiedere presso l’abitazione di una donna, da cui risulta legalmente separato. Incassava indebitamente il beneficio dal 2018 anche un algerino, dichiaratosi residente in un appartamento della “Tower House” di via Pisa a Treviso, in cui invece soggiorna un nucleo familiare diverso, risultato completamente estraneo. Uno straniero di cui non sono state rese note generalità. Due albanesi, due marocchine e una dominicana, nonostante fossero tornate da anni nei rispettivi paesi d’origine, hanno continuato anch’esse a percepire ininterrottamente il sussidio fino al mese di agosto 2021. Attraverso il controllo dei passaporti, è stato possibile ricostruire come alcune di esse abbiano fatto rientro in Italia, solo per brevi periodi, per far visita ai parenti, presso i quali avevano stabilito solo formalmente la residenza, e ritirare le somme accreditate.