CaliGoMonfalcone Exxx…Polzive!!! Il Pd punta su Cattarini, consulente del direttore dell’Asugi Poggiana e dei vertici della UilSanità Fvg Luciano Bressan e Tiziana Spessot.

Secondo Tiziana Carpinelli de “Il Piccolo”, a Monfalcone le forze di opposizione al sindaco Cisint avrebbero trovato la convergenza sul candidato unitario da contrapporre alla leghista per riscattarsi dall’onta ricevuta 5 anni fa. Si tratta solo di individuare il metodo con cui liquidare la pratica: Primarie o assemblea pubblica. In ogni caso la riunione di venerdì sera, convocata dai maggiorenti del Pd locale, è stata chiarificatrice su un punto: quello dell’offerta dei nomi dei candidati, i Dem puntano su Riccardo Cattarini. La segretaria del PD locale Percuzzi conferma che «il Partito di maggioranza della coalizione vuole dare un segnale di unità». Dal canto suo, il segretario provinciale Diego Moretti riconosce nella soluzione Cattarini l’elemento che sblocca l’impasse sui candidati affrontando le gravi criticità che Monfalcone finge di non avere…». A questo punto scendono le quotazioni dei candidati Strukelj e di Cristiana Morsolin, terzo nome che era spuntato fra i competitors in gara per la candidatura.

Tuttavia, la figura di Riccardo Cattarini, avvocato, contiene alcune sfumature politiche clamorose in quanto si trova nell’imbarazzante condizione di essere uno dei legali preferiti dal direttore generale dell’Asugi Antonio Poggiana che, a sua volta, risulta mantenere un rapporto molto stretto con la sindaca Anna Cisnt. Come non bastasse, Cattarini è l’avvocato di fiducia del segretario regionale della Uil Luciano Bressan, pensionato e querelante blogger, cui è stata recentemente prorogata fino al 31 dicembre la collaborazione in direzione infermieristica a Gorizia. Non c’è dubbio che, qualora Anna Cisint confermasse la sua ricandidatura a sindaco di Monfalcone, le situazioni d’impaccio e inopportunità per il candidato Cattarini sarebbero assai considerevoli.