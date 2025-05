PenneNere Exxx…Polzive!!! Nel comune governato dai Benito Remix risuona l’ode al fascio. A Biella un gruppo di alpini intona “Faccetta Nera”. Scontro politico sul coro fascista.

A Biella in questi giorni si svolge il raduno annuale degli alpini, la 96esima adunata nazionale. Nella notte tra venerdì e sabato, un passante ha ripreso una scena che ha fatto scoppiare una polemica politica: in una strada piena di alpini, via Gramsci, le casse hanno fatto risuonare “Faccetta nera”, canzone colonialista composta nel 1935 e da sempre associata al regime fascista. Nel video, di pochi secondi, si sente non solo la musica che risuona, ma anche molte voci che si uniscono al ritornello. E si intravede almeno un uomo (senza cappello da alpino) che tende il braccio in un evidente saluto romano. Le immagini hanno avuto ampia circolazione sui social, e sono poi state pubblicate e rilanciate dal giornale Il Biellese. La stima è che all’adunata di questi giorni stiano partecipando circa 90mila persone al giorno, e per la sfilata di domani è previsto un picco che porterebbe il totale a 400mila persone. Il coro fascista, però, ha causato uno scontro politico. Fanpage.it ha contattato il sindaco di Biella, Marzio Olivero, che tramite il suo portavoce ha preso le distanze dall’evento, ma ha anche polemizzato con chi “strumentalizza” il caso. Il sindaco di Biella: “Prendiamo distanze da chi canta e da chi strumentalizza”

L’amministrazione di Biella dal 2019 è a guida centrodestra, e nel 2024 è stato eletto sindaco Marzio Olivero, esponente di Fratelli d’Italia. Il portavoce del sindaco, Luca Castagnetti, ha commentato così dopo una richiesta di Fanpage.it: “Decine di migliaia di Alpini per strada, migliaia di cori, canti, balli che sprizzano felicità ed allegria durante l’Adunata di Biella! C’è stato un canto sgradito ed inopportuno? L’amministrazione del comune di Biella prende le distanze dalle persone che l’hanno cantato ed allo stesso tempo dai soliti tentativi di strumentalizzazione! Il canto fascista che celebra gli orrori del colonialismo del Duce risuonato nella notte non ha nulla a che vedere con quanto stiamo celebrando in questi giorni e ancor più in questa nostra città è un insulto alla memoria. E ci attendiamo che su questo non ci siano distinguo politici in città”. (Fonte Fanpage)