Nipote truffa allo zio in difficoltà 250mila euri. Denunciato.

Fonte: Comando.

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato un uomo per aver circonvenuto l’anziano zio sottraendogli oltre 250.000 euro. Eseguito, a suo carico, su ordine del Tribunale di Pordenone, il sequestro preventivo della somma sottratta. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pordenone sotto la

direzione della locale Procura della Repubblica, originano dalla denuncia di un anziano pordenonese che, per essere assistito nelle incombenze della vita quotidiana, si era affidato al nipote. L’uomo, però, approfittando della fragilità dello zio, gravato dalla recente scomparsa della moglie, lo aveva subdolamente indotto ad affidargli la gestione dei conti correnti e delle carte di credito/debito e a disporre, a suo esclusivo vantaggio, la liquidazione di alcune polizze assicurative, appropriandosi, così, complessivamente, di una somma pari, a 251.667 euro.

Grazie ad articolati riscontri finanziari e all’audizione di numerose persone informate sui fatti, i Finanzieri pordenonesi hanno confermato la circonvenzione dell’anziano.

Sulle evidenze probatorie, la Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, l’emissione, a carico del nipote infedele, di un Decreto di sequestro preventivo, eseguito dalle Fiamme Gialle fino alla concorrenza di € 251.667″.