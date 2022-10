PenaContarena Exxx…Polzive!!! I capricci di Fontanini sulle spalle dei friulani: Il Tribunale accoglie la richiesta di concordato dei gestori.

Il Tribunale di Udine ha accolto oggi la richiesta di Concordato in continuità presentata dai gestori del Contarena di Udine in seguito all’istanza di liquidazione giudiziale presentata dal comune di Udine nella persona del sindaco in accordo con l’assessore Laudicina. La Spritz Time srl ha ora 30 giorni di tempo per predisporre un piano concordatario verso i fornitori, fra cui il comune, in cui saranno stabilite le percentuali dei chirografi ricordando che l’affitto d’azienda non ha privilegio. Se il giudice riterrà congrui i parametri, il concordato sarà omologato e si eviterà il fallimento. Quella del fallimento è ipotesi che l’amministratore Leone giudica insensata: ” Se fallissimo l’ente pubblico rischierebbe di perdere tutti i suoi crediti e, per paradosso, dovrebbe pagare alla curatela le cause che ancora sopravvivono fra noi e il comune”. La società che gestisce il Contarena ha infatti intentato una causa contro il comune per un danno di oltre 200 mila euri determinato dalla chiusura dell’esercizio per i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico dal 23 settembre all’11 dicembre 2019. La scombinata richiesta dell’istanza di liquidazione giudiziale da parte del comune, qualora il Tribunale omologasse il piano concordatario, rischia di trasformarsi in un boomerang con un danno economico di centinaia e centinaia di migliaia di euri che ricadrebbe sulle tasche dei cittadini friulani.