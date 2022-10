BurrascaTV Exxx..Polzive!!! Jannacopulos nei guai. L’editore di Telequattro-ReteVeneta-AntennaTre accusato di minacce a un direttore di Ulss Veneta.

Il Procuratore della Repubblica di Vicenza e i militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione nei confronti di Giovanni Jannacopulos all’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di esercitare l’attività di impresa di editoria attraverso le emittenti “Rete Veneta” ed “Antenna Tre”. L’imprenditore è accusato di delitto di minaccia a pubblico ufficiale continuata (art. 336 c.p.) consistita nell’avere lo Jannacopulos posto in essere ripetutamente condotte di minaccia nei confronti di Bramezza Carlo, Direttore generale dell’ ULSS 7 Pedemontana per indurlo a compiere atti contrari ai doveri di ufficio avviando, a fronte del rifiuto opposto dal Bramezza, una deliberata e continua campagna denigratoria diffusa attraverso le emittenti televisive “Rete Veneta” ed “Antenna Tre”, nelle quali l’indagato svolgeva di fatto attività di direzione e gestione. L’attività di indagine ha preso avvio nel mese di novembre 2021 sulla base della denuncia del Bramezza il quale aveva riferito ai militari del Gruppo di Bassano del Grappa – anche in successive audizioni – che Giovanni Jannacopulos – presentatosi quale titolare dell’associazione “Elios onlus”, già percettore di cospicue donazioni all’Ospedale di Bassano del Grappa, gli aveva esplicitamente richiesto, con toni perentori ed insistenza, di orientare alcune scelte gestionali – tra l’altro la disposizione di spostamenti del personale medico dell’ospedale di Bassano del Grappa, la concessione ad alcuni dirigenti medici di maggiore autonomia funzionale dal primario, la concessione di un periodo di aspettativa per motivi di studio ad un medico cardiologo – fornendo in cambio visibilità e “tranquillità nella gestione” dell’ azienda sanitaria attraverso le proprie emittenti televisive. In una occasione lo Jannacopulos aveva anche riferito al segretario del Bramezza che, qualora le sue richieste ed aspettative non fossero state soddisfatte dal Direttore generale, “… avrebbe provveduto a fare iniziare gli attacchi….”. Le indagini dei militari della Guardia di Finanza, sviluppatesi anche attraverso la captazione delle conversazioni telefoniche dello Jannacopulos – numerosi icontatti intrattenuti dall’indagato con esponenti del governo regionale,amministratori di enti pubblici e rappresentanti politici – hanno consentito di trovare conferma dell’ ostilità nei confronti di Bramezza e dell’intento di ingerirsi e condizionare le scelte riguardanti la gestione dell’azienda sanitaria per fini esclusivamente personali e comunque estranei al corretto esercizio di critica proprio dell’ attività giornalistica.