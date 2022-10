FontanaAmara Exxx…Polzive!!! L’elezione del veronese amico di Tosi alla Camera incendia la Lega in Friuli. L’asse pordenonese-gemonese complotta contro Fedriga.

Diciamo che attorno all’inner circle del presidente friulano, l’elezione di Lorenzo Fontana alla terza carica dello Stato non è che abbia riscosso grandi entusiasmi. Lisciate di pelo di facciata, alcune foto in rete (Lorenza Ioan), tweet di circostanza, ma niente di più. Lorenzo Fontana è considerato uno dei dirigenti della Lega più vicini al segretario Salvini, un elemento non trascurabile per lo standing della Lega che in molti leggono come una “copertura” sulle tensioni che il partito sta vivendo nel Nordest e che rappresenta un’impostazione politica legata solamente a puntellare se stesso dopo i disastri della campagna elettorale. Lui pensa per sé ma in periferia la situazione è esplosiva, riferiscono alcuni militanti (oggi a Monza si riuniscono i “Nordisti-Autonomisti”). In Friuli, per esempio, le prime crepe erano affiorate già nella delicata fase della stesura delle liste per Roma, ora sono diventate profonde lacerazioni che conducono a quell’asse pordenonese-gemonese che è molto attiva fuori dal palazzo. Gli intestatari dello schema d’accerchiamento attorno al presidente rispondono ai nomi di Zilli e Zannier che sono vicinissimi al neo deputato salviniano Dreosto. La recente campagna elettorale non ha fatto altro che mettere in luce l’incomunicabilità fra l’asse di cui sopra e il presidente Fedriga. Se n’è avuta la prova a Marano Lagunare, Redipuglia e a Udine. Vieppiù che nel momento in cui era ventilata l’ipotesi di Fedriga ministro, si è levato uno scudo atomico a Roma contro l’eventuale trasferimento del presidente. Stesso discorso per i candidati alle politiche. Ma la vera partita si giocherà sul congresso regionale. In quella circostanza si capirà quali e quante sono le correnti della Lega e se ci saranno i margini per un congresso unitario oppure lo scontro fra i Salviniani di Dreosto, i nostalgici di Fontanini oppure gli europeisti federalisti di Fedriga.