CuccagnaA&T2000 Exxx…Polzive!!! Pozzuolo sfila a Codroipo la nuova sede. Ieri l’inaugurazione. Ora il nuovo presidente, spunta il nome di Graberi. Assemblea il 27 ottobre.

E’ stata inaugurata ieri sera a Pozzuolo del Friuli la nuova sede legale e operativa di A&T 2000, la Spa a partecipazione pubblica che fornisce il servizio di raccolta e smistamento rifiuti a 79 comuni della regione (da poco sono entrati anche quelli della Carnia). E’ stata una delle cerimonie più coreografiche che la storia dei cerimoniali friulani abbia mai conosciuto. Ai problemi di amplificazione si sono aggiunti quelli del rumore del traffico (l’evento si è svolto all’aperto a due passi dalla verticale che collega Udine-Castions-Lignano) e quello, del toccante e lunghissimo intervento del presidente uscente Luciano Aita. I tempi allungati dei relatori hanno indispettito il sacerdote che, invitato per la benedizione dei nuovi locali, se n’è andato senza pronunciare il saluto ai presenti e il rito ispirato a Gesù Cristo sulla dignità del lavoro.

In ogni caso l’inaugurazione della nuova sede ha raccolto amministratori e professionisti da tutto il Friuli: I sindaci Andrea Lodolo, Enrico Basaldella, Andrea Pozzo e il vice Martines; i consiglieri regionali Santoro, Di Bert, Shaurli e Mauro Bordin; il presidente della Comunità Collinare Luigino Bottoni; il presidente Net Luisa De Marco, il presidente del Cafc Salvatore Benigno; gli ex amministratori Giancarlo Tonutti, Marchetti, Zoratti, Boem e numerosi professionisti. Il taglio del nastro della nuova sede è stato il pretesto per riprendere i negoziati sull’appuntamento del 27 ottobre quando si riunirà l’assemblea per eleggere il nuovo Cda che passerà da 3 a 5 amministratori. Gli spifferi che rinfrescavano la serata portavano a ragionare su due elementi chiave: non è scontata la casella del presidente alla Lega e il nome di Graberi, attuale vice, come probabile candidato alla presidenza per garantire la continuità della struttura così com’è stata concepita fino ad oggi. Sul nome di Graberi pesa però la questione “tecnica” di una sua presunta incompatibilità con l’incarico di amministratore della FUC, Ferrovie Udine-Cividale di diretta emanazione della regione. Se gli uffici rilevassero e confermassero le incompatibilità allora ci sarebbe il liberi tutti e qualsiasi cosa potrebbe accadere durante l’assemblea. Come capitò l’ultima volta, luglio 2020, quando il centrodestra s’intortò e venne riconfermato Luciano Aita alla presidenza.

Il nuovo Cda della Net sarà importante per le decisioni che dovrà prendere in merito al futuro dell’azienda e alle voci di fusione con Net Udine.