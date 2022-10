ForzaTragica Exxx…Polzive!!! Il partito più babilonesco d’Italia rischia di sparire. In Friuli i big già pensano al salto della quaglia. Quale sarà l’approdo?

(…) Autunno è tempo di migrare, i pascoli non sono più azzurri come un tempo ed è inutile illudersi che la giostra continui. La semi-fine al più elettrizzante partito del dopoguerra si è celebrata nell’arco di 48 ore. Hanno condotto i lavori prima Ronzulli poi Meloni che ieri sera su La7, a precisa domanda sugli insulti (arrogante, presuntuosa…) a lei rivolti e stampati sul celebre ormai foglio del Cavaliere ha risposto: “Non sono ricattabile”. Game over. Nessun ministro a chi si è chiamato fuori dall’aula e non ha votato La Russa; nemmeno Giustizia. Uno schiaffo atomico che ha diviso il partito: da una parte Tajani, che spera nella Farnesina, dall’altra Berlusconi-Ronzulli; il partito è polverizzato.

A Est del nordest la vicenda è seguita di terza, quarta, quinta mano visto che l’ex infermiera e la finta moglie hanno compilato le liste guardando solo ai propri ruffiani. Tuttavia i rimbalzi sono ben codificati. In Friuli, come in Lombardia e nel Lazio il prossimo anno si vota per le regionali e, in particolare quassù, gli azzurri hanno sempre ottenuto risultati al di sopra delle aspettative. Ma se non c’è “copertura” o se non c’è il simbolo, cosa faranno coloro che hanno eroso il fegato per tenere in piedi l’uomo di Arcore? Una domanda che in questo momento non trova risposte. Savino, Novelli, Dal Mas, ZaninMtf, Oreti, Mattiussi, Nicoli, Polacco, Babuder, Mauro Candido…e altri sono appesi alle turbolenze romane che non promettono nulla di buono. Come si sa, in politica, in due mesi, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente. Ed ecco allora che diventa sempre più appetibile il salto della quaglia, forzato, verso la lista del presidente oppure, ipotesi ancor più clamorosa, in quel terzo polo di cui Rosato a Udine ha manifestato grande stima per Fedriga. Per capire l’evolversi del quadro non ci vuole molto. Se la delegazione del centrodestra che salirà al Colle sarà al completo, allora si può ancora sperare, in caso contrario, Forza Italia, a Roma, sarebbe fuori dalla coalizione. E, per capire la periferia, occorre sempre partire dal centro.