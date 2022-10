CaosCalmo Exxx…Polzive!!! Il Partido Democratico Fvg verso l’elezione di un nuovo segretario fino alle regionali. Entro fine mese il voto in assemblea. A Udine l’ex presidente di Civibank e appoggia De Toni, il candidato di Saro-Colautti.

E’ durata poco più di tre ore l’assemblea del PD convocata ieri pomeriggio a Palmanova. Niente congresso, bensì un nuovo segretario-reggente che condurrà le doglie del partito fino alla prossima primavera. Dopo le regionali. In auditorium è stato deliberato che l’assemblea dovrà riunirsi entro fine mese per eleggere il segretario che succederà a Cristiano Shaurli (Coppola? Cosolini? Russo? Torrenti?…). Il suo compito sarà quello di accompagnare il partito sul terreno rovente delle amministrative del prossimo anno. Dovrà scegliersi un direttorio ed infilarsi nel labirinto delle regionali con la pesante scelta del candidato. Un’operazione impegnativa visto l’ottimo standing che ancora conserva Fedriga. A meno che…, le burrasche romane non interferiscano sul voto del prossimo anno. Ad oggi, leggendo il documentario del centrodestra, la ferita con Forza Italia resta ancora aperta e, da come si sono messe le cose, servono tanti punti di sutura per ricucire. Tuttavia, a prescindere dai casini del centrodestra, il nuovo segretario-reggente dovrà faticare come un bue, poiché accanto alle regionali gli vengono affiancate le comunali di Udine che il centrosinistra non può permettersi di perdere. Nel capoluogo friulano va segnalato che nello scontro Venanzi-De Toni è giunto l’appoggio all’ex rettore da parte del gruppo dei “Cittadini”. Cosi rende noto l’ex presidente della Civibank e già amministratore della DM Elektron di Buja, Michela Del Piero: «Credo che gran parte delle forze politiche che oggi sono all’opposizione sapranno cogliere l’opportunità di una svolta che Udine merita senza ricorrere a metodi di selezione (primarie) delle candidature…». Lo sbrego con Venanzi è plastico. Il campo progressista udinese si frantuma prima ancora di scendere in campo. Lo stesso gruppo di “Prima Udine”, guidato da Enrico Bertossi ritiene che la candidatura dell’ex rettore sia un’operazione calata dall’alto visto chi c’è dietro, ovvero Saro e Colautti. Inoltre, come osserva la vice dei “Cittadini” Michele Del Piero «meglio evitare metodi di elezione…». Ma a gettare benzina sul fuoco dei progressisti udinesi ci pensa il Terzo Polo che al suo interno vive il travaglio della divisione fra De Toni e Venanzi.