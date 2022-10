Fermati! Marina e Pier Silvio in soccorso a papà Silvio. Ronzulli fuori dalla porta. Quali segreti conserva?

Fonte: Corriere della Sera.

Sono intervenuti, com’era prevedibile, i figli. Ci sarà un incontro chiarificatore fra Berlusconi e Meloni forse già domani. Sono stati i figli maggiori dell’ex premier a premere sul padre ed esortarlo a chiudere il conflitto con l’alleata, in modo da raggiungere un’intesa. Anche perché Meloni nei giorni scorsi si era direttamente appellata proprio ai familiari di Berlusconi, spiegando loro che c’era piena disponibilità a comporre la vertenza, dietro la quale — garantiva — non c’erano motivi personali. Che, chiarito il suo ruolo, Forza Italia sarà adeguatamente rappresentata. Pochi azzardi, bisognerà trovare un accordo «il meno doloroso possibile». Insomma, la «via familiare alla mediazione», come l’ha definita uno dei leader dell’alleanza, sta producendo effetti. Ad Arcore hanno inteso che Meloni vuole ricucire, evitando prove di forza. Davanti alla disfatta di Forza Italia, la figlia è corsa ad Arcore, dove ieri ha incontrato a lungo il padre. «Fermati», gli ha detto. Raccontano di una Marina furibonda. Per le questioni che già aveva posto il fratello, certo, ma soprattutto perché per lei era stato «doloroso» vedere com’era stato gettato nella polvere il nome del genitore, descritto come un anziano subornato dalla corte, trasformato nell’ombra di sé stesso e della sua storia. Una storia che l’ex premier ha rivendicato e che ha ispirato le mosse contro «la signora», compreso quel foglietto, scritto intenzionalmente, e dal quale c’era stato chi lo aveva implorato almeno di togliere l’aggettivo «ridicola». Inutile girarci intorno, la conseguenza è che, nel giro di poche ore, in Forza Italia si è accelerato il processo politico. Ed è come se si fosse aperto un congresso post berlusconiano in presenza di Berlusconi. Ma questo problema non può certo risolverlo Meloni. Resta il mistero dei segreti che porta con sé Licia Ronzulli. Quali particolari contiene la sua agenda?