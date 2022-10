Il giallo di Udine: Un’auto senza passeggeri è stata travolta da un treno stamattina. Nessun ferito. Com’è finita lì?

Un curioso, forse unico nel suo genere, episodio di cronaca rapisce da stamattina i friulani. Cittadini e forze dell’ordine si interrogano su come posa essere successo che un treno, verso le 7 di oggi, domenica, in zona Baldasseria (via Prati) abbia sventrato una vettura che era parcheggiata sui binari. Lo scontro è stato frontale. Nessun ferito ma la paura, per l’equipaggio del convoglio e i passeggeri è stata tanta. Com’è potuto accadere? Chi ha abbandonato l’auto pericolosamente in quell’area? Come ha fatto ad entrare? E’ una bravata? Toccherà agli inquirenti risolvere il giallo della domenica.