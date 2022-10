BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Torna in pista Stefano Salmé, candidato sindaco a Udine, la spina nel fianco dei Meloniani. Siluro atomico contro Fontanini: C’è stato un tradimento.

Il Comitato ristretto dei Fondatori è così formato: Stefano Salmé; Edi Sanson; Giuseppe Virgilio; Edoardo Marini; Martina Fabris; Marco Buscema; Piergiorgio Bertoli; Salvatore Galioto; Daniela Perissutti; Paolo Cervellini; Mario Gregori; Irene Giurovich ed Ettore Ribaudo a supporto della Comunicazione. Fra i presenti si è notato anche Antonio Iracà di “Italexit” di Paragone che sosterrà il progetto civico con alcuni candidati.

Nel 2018 l’aspirante sindaco Salmé aveva totalizzato il 2,20% la somma fra le due liste “Io amo Udine” e “Salmé sindaco”; ora le prospettive sono ben diverse e così sintetizzate: «Saremo noi a decidere chi sarà il prossimo sindaco di Udine». Il messaggio alla politica friulana rimbalzato dall’Hotel Là di Morèt ai monti e al mare è questo. Sarà sostenuto dalla lista «Io Amo Udine – Liberi Elettori». L’intervento di presentazione non è stato immune da pesanti critiche a Fontanini (aveva cacciato l’assessora Perissutti) e alla maggioranza attuale. Dopo aver ringraziato i presenti Stefano Salmé ha tuonato: “Non posso che ricordare che 4 anni e mezzo fa avevamo presentato un progetto civico combattendo contro i carri armati dei partiti ricchi di soldi e di potere. Eppure – sottolinea Salmé – quel progetto fu vincente, tanto che nessuno potrà negare che decidemmo noi a chi affidare la guida di questa città e solo il tradimento ha macchiato quel successo che comunque rivendichiamo”. Il candidato di “Io Amo Udine”, aggiunge: “Quando quel progetto civico fu tradito quel tradimento diede il segno della decadenza della classe politica; diede il senso di quella persona (Fontanini Ndr) che consumò quel tradimento. Noi siamo ancora qui, alla faccia di coloro che volevano che facessimo un passo indietro. Abbiamo ancora la passione politica. Da quell’esperienza molte persone si sono avvicinate perché nauseate dalle vecchie consorterie politiche. Noi a Udine siamo riusciti ad aggregare le forze del dissenso. E’ una grande forza costituita da professionisti, medici, avvocati, imprenditori che compongono il Comitato Direttivo, che hanno scelto di mostrare la faccia. Dall’altra parte abbiamo un teatrino della politica che sta dando il peggio di sé. Guardate il siparietto fra i candidati sindaco. Il centrodestra sta aspettando cosa farà Fontanini e il centrosinistra si barcamena con le primarie. Una telenovela udinese – osserva Salmé – . Siamo alternativi ai partiti. Perché c’è tanto dissenso? dobbiamo raggiungere la libertà di scelta vaccinale. Sarà il primo punto di modifica dello statuto comunale». Il tema della pandemìa è stato il tessuto politico sul quale Salmé ha inanellato il suo intervento. Alla fine, Salmé ha attaccato (sempre in tema di libertà e privacy) anche la soluzione delle telecamere: “Ci entrano ormai anche in bagno”. Intanto a Udine spadroneggiano le gang e baby gang che minacciano le persone. «Con noi questi fenomeni finiranno! Se la fortuna aiuta gli audaci, noi ci saremo».