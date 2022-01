Pedopornografia in Friuli VG. 4 Arresti

Nell’ambito delle indagini per il contrasto della pedopornografia, in Friuli Venezia Giulia sono state arrestate 4 persone. Lo rende noto il compartimento di polizia postale del Fvg, nel resoconto dell’attività svolta nel 2021, denunciate 98 persone per reati contro il patrimonio e la persona. In Friuli VG sono in aumento le truffe «Business Email Compromise» e «Man in the

email», i cui protagonisti sono i cyber-criminali, che inserendosi in trattative esistenti tra clienti e fornitori, frodano aziende per importi che possono spaziare da poche decine fino a centinaia di migliaia di euro. L’attività di contrasto svolta dal Compartimento regionale a tali fenomeni ha portato all’oscuramento di 20 domini web, apparentemente riconducibili al marchio di una nota multinazionale triestina.